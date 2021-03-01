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Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации 

Lenta.ru и ещё 1 27 минут назад
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации
Фото: Reuters
На корпорацию Amazon подали в суд в Вашингтоне по подозрению в расовой и гендерной дискриминации. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, в качестве истца выступает американская юридическая фирма Wigdor LLP. Фирма заявила, что Amazon принимает на работу чернокожих граждан на низкие должности и повышает их реже, чем белых сотрудников с тем же уровнем знаний.
Кроме того, корпорацию обвинили в дискриминации, домогательствах и нарушениях законодательства о равной оплате труда. В заявлении подчеркивается, что такая практика «особенно серьезно сказывается на чернокожих женщинах», работающих в компании».
Ранее компания Google согласилась выплатить 3,8 миллиона долларов за дискриминационное отношение к женщинам и азиатам. Проверка показала, что в некоторых филиалах корпорации по-разному платили мужчинам и женщинам и не принимали на работу азиатов. Google также обязали создать специальный фонд на 1,25 миллиона долларов. Средства из него должны будут направляться на корректировку зарплат сотрудников в течение ближайших пять лет.
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Компании , Amazon , Google
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