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Глава «Нафтогаза» заявил о необходимости борьбы против «Севпотока-2» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Украина получит определенные плюсы от запуска российского газопровода «Северный поток — 2» и готова к любому развитию событий. Об этом в интервью изданию «Украинская неделя» заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.
Как сообщал «Рамблер», «Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. Резко против строительства «Северного потока-2» выступают США, которые ввели санкции против компаний, задействованных в проекте. При этом союзник американцев по НАТО Германия настаивает на завершении строительства и вводе трубопровода в эксплуатацию.
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По словам Коболева, Украина выступает против завершения строительства «Северного потока-2», так как опасается усиления «российской агрессии». Однако готова и к тому, что газопровод будет достроен.

«Мы подготовились к такому сценарию. Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене», — пояснил глава правления «Нафтогаза Украины».

Он подчеркнул, что запуск газопровода грозит Украине потерей дохода от транзита, а также «компонента безопасности», но при этом дефицита газа в стране не будет.

«На газовом рынке мы относительно защищены и даже реэкспортируем газ из подземных хранилищ. Зато на рынке электроэнергии мы сейчас зависимы от импорта из Беларуси. Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения», — заявил Андрей Коболев.

Ранее глава молодежного отделения украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Марчевский раскрыл «аферу века» с российским газом в Украине.
Он напомнил, что украинские потребители покупают газ в несколько раз дороже, чем поставляет Россия. Все потому, что в настоящее время речь идет не о прямых поставках.
По его словам, сначала газ идет транзитом через Украину в Словакию, затем он гонится обратно «по реверсу» и в итоге поставляется потребителю. На самом деле, топливо для рядовых украинцев отбирается прямо на границе с Россией, и «ни в какую Словакию» его не гонят, пояснил Марчевский.
Комментарии 103
Компании , Видео , Андрей Коболев , Нафтогаз , НАТО
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