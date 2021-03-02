«Аэрофлот» предоставит доступ в интернет во время рейсов 

В пресс-службе перевозчика рассказали, что в скором времени 16 среднемагистральных самолетов «Аэробус А320» будут оборудованы системой доступа в интернет. Услуга будет платной. Она станет доступна пассажирам в апреле. Средняя скорость передачи данных составит 10 мегабитов в секунду.

В «Аэрофлоте» сообщили, что пока не планируется оснащать доступом в интернет другие самолеты в парке, так же как и самолеты авиакомпаний «Победа» и «Россия».

Собеседник в группе «Аэрофлот» сообщил «Известиям», что оснащение доступом в интернет 16-и «Аэробусов» будет стоить компании около восьми миллионов долларов, пассажирам придется платить за право пользования Сетью 5-25 долларов, а поставщиком оборудования и провайдером услуг связи станет компания «Стек.ком».