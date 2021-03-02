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Инвесторы пригрозили Павлу Дурову судом за провальный проект TON 

BFM.RU и ещё 2 17 минут назад
Павлу Дурову пригрозили судом за провальный проект
Фото: РИА Новости
Инвесторы фонда Da Vinci Capital потребовали многомиллионной компенсации от основателя Telegram Павла Дурова за неудавшийся проект TON. В случае если им не возместят ущерб в течение двух недель, иск будет подан в суд в Лондоне, узнал Forbes.
Дурову было направлено уведомление о намерении подать иск (letter before claim). В письме содержится требование компенсировать ущерб в размере около 100 млн долларов. В то же время источники сообщили, что Telegram получил такое письмо с требованием компенсации в размере 20 млн долларов.
Совладелец фонда, управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко отказался от комментариев. Вице-президент Telegram Илья Перекопский также не ответил на вопрос.
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Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram в мае 2020 года. В проекте участвовали более 170 инвесторов, в том числе миллиардеры Роман Абрамович, Юрий Мильнер, Саид Гуцериев и другие. Инвестиции в проект составили 1,7 млрд долларов.
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Комментарии
Компании , Юрий Мильнер , Саид Гуцериев , Олег Железко , Павел Дуров , Илья Перекопский , Роман Абрамович , Яндекс , Forbes
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