Павлу Дурову пригрозили судом за провальный проект

Инвесторы фонда Da Vinci Capital потребовали многомиллионной компенсации от основателя Telegram Павла Дурова за неудавшийся проект TON. В случае если им не возместят ущерб в течение двух недель, иск будет подан в суд в Лондоне, узнал Forbes

Дурову было направлено уведомление о намерении подать иск (letter before claim). В письме содержится требование компенсировать ущерб в размере около 100 млн долларов. В то же время источники сообщили, что Telegram получил такое письмо с требованием компенсации в размере 20 млн долларов.