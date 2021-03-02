«Яндекс. Маркет» запустил экспресс-доставку продуктов 

Все новости на карте

Онлайн-площадка "Яндекс. Маркет" запустила экспресс-доставку продуктов за один — два часа, говорится в сообщении.

"Яндекс. Маркет" начал продавать свежие продукты с доставкой за 1-2 часа. Сначала услуга будет доступна только жителям Казани. Маркетплейс выступает как витрина и принимает оплату, а собирают и доставляют заказ партнеры "Яндекс. Еды", — отмечается в сообщении.

В будущем площадка намерена расширять географию эксперимента и увеличивать число магазинов-партнеров. Сейчас с маркетплейсом сотрудничает Metro.

По итогам 2020 года оборот grocery-бизнеса "Яндекса" ("Яндекс. Лавка", доставка "Яндекс. Еды" из магазинов, товары повседневного спроса на "Яндекс. Маркете") вырос почти в пять раз и достиг 24 млрд рублей.

"Яндекс. Маркет" — российская онлайн-площадка и сервис сравнения товаров. Ассортимент насчитывает более 2 млн товаров, с площадкой сотрудничают порядка 8 тыс. магазинов-партнеров.