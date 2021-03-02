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Сбербанк в четыре раза увеличил сумму рефинансирования ипотеки 

Прайм и ещё 5 2 часа назад
«Сбер» в 4 раза увеличил сумму рефинансирования ипотеки
Фото: РИА Новости
Сбербанк увеличил максимальную сумму рефинансирования ипотечных кредитов других банков почти в четыре раза — до 27,5 миллиона рублей, говорится в сообщении.

"Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых на сумму до 27,5 миллиона рублей", — сообщил банк.

Ранее можно было рефинансировать ссуды на покупку жилья лишь на 7 миллионов рублей.
При этом в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков до 1,5 миллиона рублей, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели.
Сбербанк, занимающий львиную долю ипотечного рынка в России, в настоящее время рефинансирует жилищные кредиты только других банков. Зампред правления банка Кирилл Царев ранее в декабре в интервью РИА Новости говорил, что пока у банка нет планов по рефинансированию ипотеки, выданной собственным клиентам.
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