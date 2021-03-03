Почти треть компаний России перейдут в «гибридное облако»

Почти треть российских компаний (30%) прогнозируют переход к такой модели использования информационных ресурсов, как гибридное облако, которая подразумевает интеграцию публичных и частных облаков и простой перенос приложений и данных между ними, показал опрос Nutanix Enterprise Cloud Index (ECI), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Опрос третий год подряд проводится независимой исследовательской компанией Vanson Bourne. В 2020 году он охватил 3,4 тысячи руководителей и IT-специалистов из организаций различных отраслей и размеров на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Америке, Африке и Европе, включая Россию. В опрос также были включены вопросы о влиянии пандемии COVID-19 и изменениях IT-стратегии и приоритетов вследствие нее.

"На горизонте пяти лет наиболее перспективной моделью использования ИТ названо гибридное облако, которое подразумевает интеграцию публичных и частных облаков и простой перенос приложений и данных между ними. К 2025 году 30% российских компаний прогнозируют переход к нему. Вторым по популярности вариантом с долей в 22% останется одновременное использование нескольких разрозненных сред: локальных ЦОД, публичных и/или частных облаков. А еще 20% планируют использовать сразу несколько общедоступных облачных платформ", — говорится в исследовании.

Исследование также выявило, что российский бизнес увеличил инвестиции в облачные сервисы под влиянием пандемии: 56% опрошенных больше инвестировали в публичные облака, 31% — в частные, а 40% — в гибридную модель. Только 9% компаний не увеличили использование облачных технологий.

В целом же 87% российских компаний в результате пандемии стали рассматривать информационные технологии как стратегический актив. Приоритетными задачами в этой области они назвали совершенствование инфраструктуры и возможностей удаленной работы, непрерывность бизнеса и внедрение использования высокоскоростной связи формата 5G. При этом снижение сопутствующих затрат респонденты в России и в мире поставили только на 10-е место в списке приоритетов.

Кроме того, доля компаний, не использующих удаленные рабочие места, в России снизилась с 8% до 3%. В мире 7% компании не имеют удаленных работников, однако ожидается, что в течение двух лет их доля вырастет до 13%. В то же время респонденты в России не планируют возврата к прежнему количеству сотрудников в офисах.