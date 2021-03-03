«Аэрофлот» опроверг данные о прекращении полетов в 26 городов

Информация о прекращении полётов "Аэрофлота" в 26 российских городов не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Газета "Известия" в среду со ссылкой на систему бронирования билетов перевозчика сообщила, что "Аэрофлот" в этом году прекратит полеты в 26 российских городов.

"Информация о прекращении полётов "Аэрофлота" в 26 российских пунктов не соответствует действительности. Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьёзно", — сказали в пресс-службе.