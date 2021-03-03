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«Аэрофлот» опроверг сообщения о прекращении полётов в 26 городов России 

Прайм и ещё 2 1 час назад
«Аэрофлот» опроверг данные о прекращении полетов в 26 городов
Фото: РИА Новости
Информация о прекращении полётов "Аэрофлота" в 26 российских городов не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Газета "Известия" в среду со ссылкой на систему бронирования билетов перевозчика сообщила, что "Аэрофлот" в этом году прекратит полеты в 26 российских городов.

"Информация о прекращении полётов "Аэрофлота" в 26 российских пунктов не соответствует действительности. Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьёзно", — сказали в пресс-службе.

Замгендиректора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов ранее сообщил журналистам, что присутствие авиакомпании "Аэрофлот" на внутрироссийских рейсах сокращается, в том числе, из-за передачи их "Победе" и "России" в рамках новой стратегии развития группы.
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Компании , Андрей Панов , Аэрофлот , газета "Известия"
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