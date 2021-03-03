Бизнес попросил сохранить налоговое соглашение с Нидерландами 

В РСПП выразили опасения, что если СИДН с Нидерландами будет разорвано, это может повлечь за собой ряд негативных последствий. Речь идет о сокращении инвестиционной активности, сокращении котировок компаний, которые выбрали Голландию юрисдикцией для выхода на IPO, сокращении дивидендного потока из этой страны в Россию, проблемах с определением резидентства и двойном налогообложению физлиц, которые получают доходы из королевства.

Аналогичного мнения придерживаются в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За то, чтобы сохранить соглашение, выступил ее гендиректор Тадзио Шиллинг. Он опасается, что разрыв может привести к сокращению экономической активности в России иностранных инвесторов.

От Минфина РФ поступило предложило Амстердаму о пересмотре СИДН в августе 2020 года. Предложены условия, аналогичные уже заключенным соглашениям с Кипром, Мальтой и Люксембургом. По договорам, если иностранный резидент хотя бы один год владеет не менее 15% в российском предприятии и при этом выступает публичной компанией, чьи акции котируются на бирже, то он платит 5%, а не 15%.

Также для госструктур, банков и эмитентов облигаций предусматривается множество преференций.

Амстердам ответил Москве отказом. Власти России пока придерживаются ультимативной политики: если условия не будут приняты голландской стороной, то соглашение будет денонсировано.