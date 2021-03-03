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Бизнес попросил сохранить налоговое соглашение с Нидерландами 

Лера Букина 36 минут назад
Бизнес попросил сохранить налоговое соглашение с Нидерландами
Фото: РИА Новости
Бизнес обратился к властям с просьбой не денонсировать с Нидерландами соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Обращение к премьеру Михаилу Мишустину было направлено главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, пишут «Известия».
В РСПП выразили опасения, что если СИДН с Нидерландами будет разорвано, это может повлечь за собой ряд негативных последствий. Речь идет о сокращении инвестиционной активности, сокращении котировок компаний, которые выбрали Голландию юрисдикцией для выхода на IPO, сокращении дивидендного потока из этой страны в Россию, проблемах с определением резидентства и двойном налогообложению физлиц, которые получают доходы из королевства.
Аналогичного мнения придерживаются в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За то, чтобы сохранить соглашение, выступил ее гендиректор Тадзио Шиллинг. Он опасается, что разрыв может привести к сокращению экономической активности в России иностранных инвесторов.
От Минфина РФ поступило предложило Амстердаму о пересмотре СИДН в августе 2020 года. Предложены условия, аналогичные уже заключенным соглашениям с Кипром, Мальтой и Люксембургом. По договорам, если иностранный резидент хотя бы один год владеет не менее 15% в российском предприятии и при этом выступает публичной компанией, чьи акции котируются на бирже, то он платит 5%, а не 15%.
Также для госструктур, банков и эмитентов облигаций предусматривается множество преференций.
Амстердам ответил Москве отказом. Власти России пока придерживаются ультимативной политики: если условия не будут приняты голландской стороной, то соглашение будет денонсировано.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 44% россиян, опрошенных банком «Открытие», не знали о введенном в России налоге на доходы с крупных вкладов.
Видео дня. Цены на куриные яйца и мясо заметно увеличились
Комментарии
Компании , Экономика , Александр Шохин , Михаил Мишустин , Российский союз промышленников и предпринимателей , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Минфин , газета "Известия"
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