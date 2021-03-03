Владелец Gucci решил открыть секонд-хенд

Владелец Gucci, Yves Saint Laurent и Balenciaga инвестировал $215 млн в люксовый секонд-хенд.

Французская корпорация Kering совместно с другими инвесторами приобрела за 215 млн долларов 5% стартап-компании Vestiaire Collective, которая занимается перепродажей люксовой одежды и аксессуаров.

На данный момент это крупнейшая ресейл-платформа в Европе с 11 млн зарегистрированных пользователей. Продажа товаров на платформе доступна в 50 странах, в том числе в России, а покупка — в 70 странах, но у россиян такой возможности пока нет.

Объем мирового рынка подержанной одежды, который сейчас оценивается в 40 млрд долларов, будет расти на 15-20% в год в течение следующих пяти лет, прогнозируют эксперты.

О причинах интереса премиум-брендов к рынку секнод-хенда рассуждает исполнительный директор VSK Group Максим Тищенко

Максим Тищенко исполнительный директор VSK Group:

«Вполне логичный и в какой-то степени естественный ход. Если ты не можешь это прекратить, то возглавь это. Я думаю, что в дальнейшем мы даже увидим покупку большей доли и, возможно, в конце концов получение контроля над этой компанией, которая как раз позиционирует себя как площадка для продажи б/у вещей люксовых брендов. Этот рынок на самом деле растет, даже в пандемию он показывал рост. Здесь «б/у» не нужно понимать в том смысле, что это ношено до состояния «еще на пару раз». Это, скорее всего, вещь, которая один-два раза была использована, и состояние скорее ближе к новому, чем к какому-то бывшему в употреблении. Если говорить конкретно про магазины, про бутики, которые представляют эти марки, то, конечно, им это не очень выгодно. Им выгоднее, чтобы приходили и покупали. Но, с другой стороны, если я что-то продал, то, скорее всего, в ближайшее время я захочу купить себе что-то новое. Если мы говорим про богатых и очень богатых людей, то они предпочитают все покупать из новых коллекций. Поэтому, наверное, все-таки это обоюдовыгодная платформа. В дальнейшем эти богатые люди все-таки придут обратно в бутики покупать себе что-то новое. С другой стороны, есть небольшой минус: те, кто из низшего класса, возможно, могли бы все-таки потенциально прийти и купить новое, они предпочтут купить две вещи, но б/у».

За 2020 год объем продаж Vestiaire Collective удвоился по сравнению с 2019-м, при этом финансовые результаты деятельности стартап не раскрывает.

Ануш Гаспарян: Вот как объясняет решение Kering заняться подержанными вещами директор компании Fashion Consulting Group, директор центра «Образование в индустрии моды» ГУ ВШЭ

Ануш Гаспарян директор компании Fashion Consulting Group, директор центра «Образование в индустрии моды» ГУ ВШЭ:

«Решение Kering вложиться в онлайн-платформу для перепродажи вещей Vestiaire Collective довольно ожидаемое, логичное и абсолютно соответствует тренду цикличной экономики. Цель цикличной экономики — это увеличение срока жизни вещей, по сути, это такая альтернатива классической линейной экономике, где вещи используются и превращаются в отходы. Этот тренд в моде выражается через шеринг, через совместное использование, допустим, аренда одежды, такие сервисы набирают огромную популярность, и через ресейл. Vestiaire Collective — это как раз платформа, которая обеспечивает перепродажу одежды».