Администрация президента США Джо Байдена должна продолжить давление на европейские компании по вопросу газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет National Interest.

"Есть только суровая реальность национальных интересов США, и они требуют поставить крест на "Северном потоке — 2", — говорится в материале.

Подчеркивается, что любые действия Вашингтона будут вызывать неудовольствие у международных партнеров, в том числе Германии.

В то же время, по словам автора, Россия имеет огромное влияние в Европе из-за поставок газа. Ранее на Украине оценили потери от запуска "Северного потока — 2". Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.