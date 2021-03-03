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National Interest призвал «поставить мат» «Северному потоку — 2» 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
National Interest призвал «поставить мат» «Северному потоку — 2»
Фото: РИА Новости
Администрация президента США Джо Байдена должна продолжить давление на европейские компании по вопросу газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет National Interest.

"Есть только суровая реальность национальных интересов США, и они требуют поставить крест на "Северном потоке — 2", — говорится в материале.

Подчеркивается, что любые действия Вашингтона будут вызывать неудовольствие у международных партнеров, в том числе Германии.
В то же время, по словам автора, Россия имеет огромное влияние в Европе из-за поставок газа. Ранее на Украине оценили потери от запуска "Северного потока — 2". Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток — 2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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Комментарии 1
Компании , Джозеф Байден , Владимир Путин , Администрация США
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