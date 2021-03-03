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Российский экс-замминистра заработал $11 млрд на стартапе в Британии 

Вероника Полынина 13 минут назад
$11 млрд заработал экс-чиновник РФ на стартапе в Британии
Фото: ТАСС
Бывший заместитель министра связи России Денис Свердлов заработал 11 млрд долларов благодаря запущенному в Великобритании стартапу Arrival по выпуску электрических минивэнов и электробусов, пишет «Мотор» со ссылкой на Bloomberg.
Денису Свердлову принадлежит 76% акций компании. Капитализация Arrival достигла 14 миллиардов долларов перед выставлением ее ценных бумаг на бирже.
Свердлов основал компанию в 2015 году, а в начале 2020 года стартап привлек 100 миллионов евро инвестиций от Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation, а также получил заказ на 10 тысяч фургонов от американской логистической фирмы UPS.
При этом производство электрокаров до сих пор не началось. Первые 25 машин планируется собрать летом, а наладить массовое производство — к концу текущего года. 2 марта Arrival представил к дорожным тестам экземпляр почтового фургона.
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На данный момент известно, что в основу электрокаров ляжет масштабируемая платформа-скейтборд, которая позволит создавать автомобили различного размера, поможет ускорить производство и регулировать его объемы, быстро подстраиваясь под спрос. Кузовные панели будут изготавливать из легких композитных материалов. Все компоненты компания разрабатывает сама в научно-исследовательских центрах в Германии, России, США, Израиле и Великобритании. Поставляться третьей стороной будут только аккумуляторные ячейки — этим займется южнокорейская LG Chem. Объем батареи будет варьироваться от 44 до 133 киловатт-часов в зависимости от нужного запаса хода.
Планируется, что в мире будет запущено около 50 небольших заводов по производству электрокаров Arrival, каждый из которых сможет выпускать 10 тысяч минивэнов или тысячу элекробусов в год. На сегодняшний день построены два предприятия: в Великобритании и США.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Федерации автовладельцев России усомнились в широком распространении электромобилей в России в ближайшие годы из-за отсутствия необходимой инфраструктуры и заинтересованности со стороны государства.
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Комментарии 2
Компании , Денис Свердлов , Hyundai , Bloomberg
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