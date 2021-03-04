Нечестная игра. Почему Европа полюбила российский СПГ 

Россия обгоняет США по объемам поставок сжиженного газа в Европу, поскольку американцы основной объем направили в Азию, где цены были выше. Однако всерьез и надолго закрепиться на рынке СПГ наша страна сможет лишь после того, как существенно нарастит объем производства и поставок.

Россия за 2020 год экспортировала сжиженного природного газа (СПГ) в Европу больше, чем США, несмотря на активное продвижение американского продукта этот рынок экс-президентом Дональдом Трампом . В целом за год Европа импортировала за год 84 млн тонн СПГ, из них 22 млн тонн пришлось на Россию и 20 млн тонн на США, рассказал глава концерна Shell в России Седерик Кремерс на презентации LNG Outlook 2021 компании.

По другим данным, Россия уже не первый раз обгоняет США по объемам поставок СПГ в Европу. Так, Международная группа импортеров СПГ ранее сообщала, что в 2019 году Россия экспортировала 15,1 миллиона тонн, а США — 12,7 миллиона тонн. В 2018 года поставки из РФ составили 4,4 миллиона, из США — 2,7 миллиона.

ЭФФЕКТ ЗАПЛАТКИ

В 2020 году российские поставки СПГ в Европу стали чуть выше американских, так как США направили большие объемы в Азию, где на фоне холодов стремительно выросли цены, объясняют эксперты. Потребление в связи с распространение COVID-19 сильно снизилось к середине года, но к концу года начало восстанавливаться, достигнув рекордных значений под влиянием необычно холодной погоды.

В Азии, почти не имеющей трубопроводных поставок, разразился настоящий газовый кризис. Выросли закупки из Японии, Индии и Южной Кореи. Стоимость 1 тысячи кубометров газа там превысила 1 тысячу долларов, отмечает аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов. Только в декабре прошлого года 40 танкеров из США ушли в азиатский регион.

Оксана Лукичева. Аномальные морозы не обошли стороной и европейские страны. Однако у них была возможность маневра. Доля трубопроводного газа "Газпрома" по итогам 2020 года на рынке Европы составила 34%. И за счет этого европейские потребители могли отказывалась от закупок СПГ по очень высоким спотовым ценам, объясняет аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер"

Таким образом, американцы отправляли свой газ туда, где можно больше заработать. А Россия восполняла поставки ушедшего в Азию СПГ. Это происходило в основном за счет трубопроводного газа, но и поставки СПГ росли.

КОНКУРЕНЦИЯ УСИЛИТСЯ

И все же эксперты не придают большого значения динамике поставок СПГ на рынок Европы отдельно от поставок на другие рынки. Куда важнее объемы производства и сбыта сниженного газа. И в этом Россия намного отстаёт от американских производителей.

"Производство СПГ в России немного выросло год к году в прошлом году — по данным Росстата, оно превысило 30 млн тонн и почти полностью этот СПГ был экспортирован. При этом в США показатель вырос почти на треть и приблизился к 50 млн тонн в год", — говорит старший аналитик банка Уралсиб по нефтегазовому сектору Алексей Кокин.

Он сомневается, что в этом и следующем годах российские компании сумеют существенно нарастить объемы поставок СПГ на экспорт. Дело в том, что для этого пока нет свободных мощностей.

Согласно стратегическому плану Минэнего, объем производства СПГ в России до 120-140 млн тонн в год вырастет только к 2035-му году. При этом развитие сектора будет зависеть от целого ряда факторов.

"Растущее предложение СПГ из России наталкивается на несколько проблем. Первая из них связана с конкуренцией с российским трубопроводным газом", — отмечает Лукичева.

Спотовые цены на СПГ часто бывают менее выгодны для потребителей, нежели стоимость трубопроводного газа.

Кроме того, конкуренция с другими крупными производителями СПГ (Австралия, Катар, США, Малайзия) будет оставаться жесткой. При гарантированном растущем общем потреблении СПГ в мире в долгосрочной перспективе многие крупные страны увеличивают производство сырья, добавляет Бадьянов.

Наибольшую прибыль и долю рынка будут получать самые гибкие и быстрые в принятии решений страны и компании, заключили эксперты.