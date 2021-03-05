«Сбер» выплатит рекордные дивиденды второй год подряд

По итогам 2020 года Сбер планирует вновь выплатить акционерам дивиденды в размере 422,5 млрд рублей — 18,7 рубля на одну акцию, повторив показатель 2019 года. Это рекордный уровень не только для Сбера, но и для России в целом. Ровно половина этой суммы — 211,25 млрд рублей — поступит в бюджет страны.

"Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить Наблюдательному совету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили по итогам 2019 года. Это будет означать выплату 55,7% нашей чистой прибыли", — заявил председатель правления Герман Греф в ходе конференции с инвесторами.

Несмотря на крайне сложный 2020 год, по итогам которого ряд крупных игроков рынка решили не расставаться с капиталом, дивиденды Сбера составят 55,7% от чистой прибыли по МСФО. Сбер планирует соблюдать заявленную цель по распределению избыточного капитала в пользу акционеров и на дальнейшем горизонте реализации Стратегии 2023.