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Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло немецкий порт 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Способный достроить газопровод «Северный поток-2» трубоукладчик «Академик Черский» покинул немецкий порт Висмар, у причала которого он находился с конца января. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные глобальной системы позиционирования судов.
Место назначения судна указано как зона открытого моря. Трубоукладчик «Фортуна» при этом продолжает работы в водах Дании. Германский концерн Uniper, который выступает финансовым партнером «Северного потока-2», оценивает степень готовности газопровода в 98 процентов.
Польские СМИ: Байден сдался в войне против "Северного потока — 2"
Ранее администрацию президента США Джо Байдена попросили «поставить шах и мат» газопроводу и продолжить давление на европейские компании.
Строительство «Северного потока-2» было остановлено в декабре 2019 года из-за санкций Вашингтона. В феврале 2021 года «Фортуна» возобновила прокладку труб в датских водах. Работу на этом участке должны закончить в апреле, а полностью газопровод завершат к концу года. Ранее от сотрудничества с Nord Stream 2 AG отказались как минимум 18 европейских компаний.
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Компании , Видео , Джозеф Байден , Администрация США , Интерфакс
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