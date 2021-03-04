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Delivery Club отчитался о более чем двукратном росте выручки 

Артём Кульша 14 минут назад
Delivery Club отчитался о более чем двукратном росте выручки
Фото: Reuters
По итогам 2020 года выручка Delivery Club более чем удвоилась. Об этом сообщает пресс-служба сервиса доставки еды.
Выручка Delivery Club по итогам прошлого года составила 10 миллиардов рублей. Это в 2,3 раза выше показателя 2019-го. Выручка сервиса по итогам четвертого квартала 2020-го впервые преодолела отметку в три миллиарда рублей — 3,1 миллиарда.
Доля нересторанных заказов в общем объеме выручки Delivery Club в четвертом квартале составила 9% (в прошлом году сервис запустил доставку продуктов, лекарств и косметики и возможность заказа еды в ресторанах навынос и забронировать стол).
В 2020-м Delivery Club расширил географию работы до 299 городов России. В прошлом году по сравнению с 2019-м сервис в 2,8 раза увеличил число подключенных к платформе партнеров — до 38,9 тысячи.

«В 2020-м Delivery Club значительно улучшил юнит-экономику за счет реализации новой маркетинговой стратегии, технологического развития и повышения эффективности собственной логистики. Существенную положительную динамику показали такие метрики как частота использования сервиса и размер активной клиентской базы. В 2021-м сервис будет развивать уже имеющиеся направления бизнеса, а также продолжит интеграцию с платформой r_keeper», — сказано в сообщении компании.

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