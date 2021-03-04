Delivery Club отчитался о более чем двукратном росте выручки 

По итогам 2020 года выручка Delivery Club более чем удвоилась. Об этом сообщает пресс-служба сервиса доставки еды.

Выручка Delivery Club по итогам прошлого года составила 10 миллиардов рублей. Это в 2,3 раза выше показателя 2019-го. Выручка сервиса по итогам четвертого квартала 2020-го впервые преодолела отметку в три миллиарда рублей — 3,1 миллиарда.

Доля нересторанных заказов в общем объеме выручки Delivery Club в четвертом квартале составила 9% (в прошлом году сервис запустил доставку продуктов, лекарств и косметики и возможность заказа еды в ресторанах навынос и забронировать стол).

В 2020-м Delivery Club расширил географию работы до 299 городов России. В прошлом году по сравнению с 2019-м сервис в 2,8 раза увеличил число подключенных к платформе партнеров — до 38,9 тысячи.