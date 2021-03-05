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Fix Price привлечет до $2 миллиардов в результате IPO 

Артём Кульша 1 час назад
8,3 млрд доллара составила оценка Fix Price инвесторами
Фото: РИА Новости
Компания Fix Price проведет IPO по верхней границе размещения — 9,75 доллара за глобальную депозитарную расписку. Об этом сообщается на сайте Лондонской биржи.
В 2018 году, как сообщал «Рамблер», впервые стало известно о намерении Fix Price провести первую публичную продажу акций. В феврале 2020-го компания объявила об этом официально.
1 марта в Fix Price сообщили о намерении выйти на Лондонскую и Московскую биржи. Банки Citigroup, JPMorgan, BofA Securities, «ВТБ Капитал» и Morgan Stanley выступят организаторами IPO. Оба размещения ожидаются 10 марта. Компания предложит инвесторам 170 миллионов ГДР. Выбранный диапазон стоимости одной — 8,75-9,75 доллара.
Сегодня в Fix Price сообщили, что проведут IPO по верхней границе размещения (9,75 доллара), а объем размещения был увеличен до 178,37 миллиона расписок по причине высокого спроса. Таким образом, рыночная капитализация компании составит около 8,3 миллиарда долларов, а в результате IPO она сможет привлечь до двух миллиардов долларов.
С сегодняшнего дня инвесторы, подавшие заявку на ГДР Fix Price, уже могут совершать с ними условные сделки на Лондонской бирже. 10 марта стартуют торги акциями под тикером FIXP.
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Комментарии
Компании , Bank of America , ВТБ Капитал , Морган Стэнли Банк , Бэст прайс
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