8,3 млрд доллара составила оценка Fix Price инвесторами

Компания Fix Price проведет IPO по верхней границе размещения — 9,75 доллара за глобальную депозитарную расписку. Об этом сообщается на сайте Лондонской биржи.

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», впервые стало известно о намерении Fix Price провести первую публичную продажу акций. В феврале 2020-го компания объявила об этом официально.

1 марта в Fix Price сообщили о намерении выйти на Лондонскую и Московскую биржи. Банки Citigroup, JPMorgan, BofA Securities, « ВТБ Капитал » и Morgan Stanley выступят организаторами IPO. Оба размещения ожидаются 10 марта. Компания предложит инвесторам 170 миллионов ГДР. Выбранный диапазон стоимости одной — 8,75-9,75 доллара.

Сегодня в Fix Price сообщили, что проведут IPO по верхней границе размещения (9,75 доллара), а объем размещения был увеличен до 178,37 миллиона расписок по причине высокого спроса. Таким образом, рыночная капитализация компании составит около 8,3 миллиарда долларов, а в результате IPO она сможет привлечь до двух миллиардов долларов.

С сегодняшнего дня инвесторы, подавшие заявку на ГДР Fix Price, уже могут совершать с ними условные сделки на Лондонской бирже. 10 марта стартуют торги акциями под тикером FIXP.