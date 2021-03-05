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В Москве запустили первую в России пользовательскую пилотную сеть 5G 

Газета.Ru и ещё 8 2 часа назад
Сотовый оператор МТС объявил о запуске в Москве первой в России пользовательской пилотной сети связи 5G в диапазоне 4,9 ГГц. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на президента компании Алексея Корню.
По его словам, пользователи 5G-совместимых гаджетов (поддерживающие band n79 в полосе 4,4-5,0 ГГц), которых компания будет приглашать для участия в проекте, получат шанс испытать все преимущества нового стандарта при загрузке тяжелого контента, например, видео в UHD-качестве.

"Одновременно наши специалисты будут решать технические задачи по совершенствованию тестовой инфраструктуры 5G, ее совместимости с абонентским оборудованием, а также оценивать факторы, влияющие на качество услуг", — сказал Корня.

Части абонентов отключат беспроводной доступ в интернет
Отмечается, что количество зон 5G и покрытие со временем будет увеличиваться. Ранее сообщалось, что МегаФон достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге.
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Компании , Видео , МТС
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