Основатели сети Fix Price стали долларовыми миллиардерами

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Состояние каждого из учредителей компании, по оценкам Bloomberg, составляет 3,6 млрд долларов. Forbes оценивает состояние Ломакина и Хачатряна в 3,4 млрд долларов.

Компания разместила свои бумаги на Лондонской бирже (LSE) по цене 9,75 долларов за штуку. Всего было размещено около 21% акций — 178 372 354 GDR (1 GDR = 1 акция).

До IPO Ломакину и Хачатряну принадлежало по 41,66% акций, сейчас пакет каждого из них составляет 35,43%.

В ходе IPO каждый из них продал по 52 915 624 акций, стоимость пакета оценивается в 516 млн долларов, сообщает Forbes.

Ломакин и Хачатрян — старожилы российского ритейла. В разное время они владели долями в сетях «Копейка», «Монетка», «Модис», «ЦентрОбувь».

Выручка Fix Price за 2020 год превысила 190 млрд рублей. На непродовольственные товары приходится 50% выручки, еще по 25% приносит бытовая химия и сухой продуктовый ассортимент.