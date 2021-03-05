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Рост цен в России ускорится 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
Рост цен в России ускорится
Фото: Lenta.ru
Минэкономразвития ожидает, что в марте ускорится рост цен и будет пройден пик годовой инфляции, после чего начнется снижение темпов роста. Об этом говорится в обзоре министерства «Картина инфляции. Март 2021 года», передает ТАСС.
По оценке ведомства, по итогам марта ожидается замедление инфляции. В годовом выражении инфляция сохранится на уровне, близком к текущему.
По информации Росстата, годовая инфляция в России в феврале ускорилась до 5,67 процента после 5,19 процента в январе, в месячном выражении рост потребительских цен составил 0,78 процента.
В феврале сообщалось, что реальный рост потребительских цен в России в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го оказался более чем в четыре раза выше, чем показывает официальная статистика Росстата. За месяц реальная инфляция в категории товаров повседневного спроса (FMCG) увеличилась на три процента, хотя Росстат оценил ее в 0,7 процента.
Годовая инфляция в январе, по оценке «Ромира», составила 11 процентов, а по подсчетам Росстата — 5,2 процента. По сравнению с январем 2019 года потребительские товары подорожали на 18 процентов.
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Комментарии
Компании , Росстат , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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