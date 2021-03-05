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Доля убыточных организаций в России выросла в 2020 году 

ИА Regnum 1 час назад
Доля убыточных организаций в России выросла в 2020 году
Фото: РИА Новости
Доля убыточных организаций в России за 2020 год выросла на 2,9 процентного пункта и составила 29,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных учреждений за 2020 год составил 12 трлн 421,1 млрд рублей, или 76,5% к предыдущему году.
По данным Росстата, доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых за год выросла с 29,8% до 36,4%, в обрабатывающих производствах — с 23,1% до 25%, в строительстве — с 25,8% до 27%, в сфере операций с недвижимостью — с 32,3% до 35,3%.
В то же время доля убыточных предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов снизилась с 19,7% до 19,6%, в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — с 21,1% до 19,2%.
Сообщается, что в целом за 2020 год в России40,5 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 17 трлн 758,3 млрд рублей, тогда как 16,9 тысячи организаций понесли убыток на сумму 5 трлн 337,2 млрд рублей.
Наибольшая доля прибыльных организаций по итогам 2020 года сложилась в Алтае, Ингушетии, Дагестане, Чечне и Удмуртии. Самая высокая доля убыточных организаций отмечаена в Калмыкии, Севастополе, Астраханской области, Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе.
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