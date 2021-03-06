«Аэрофлот» запускает регулярные рейсы на Сейшелы 

«Аэрофлот» со 2 апреля начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы на Сейшельские острова. Самолеты будут летать на остров Маэ. Об этом сообщили ТАСС в авиакомпании.

Открытие авиасообщения с Сейшелами стало возможным после принятия соответствующего решения оперштабом РФ по борьбе с коронавирусом и открытия границы для иностранных туристов, в том числе россиян, властями Сейшел с 25 марта.

В «Аэрофлоте» напомнили, что россияне могут въезжать на Сейшелы без ограничений, виза тоже не нужна. При этом путешественникам потребуется отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более, чем за 72 часа до вылета.