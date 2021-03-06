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«Аэрофлот» запускает регулярные рейсы на Сейшелы 

BFM.RU 1 час назад
«Аэрофлот» запускает регулярные рейсы на Сейшелы
Фото: ТАСС
«Аэрофлот» со 2 апреля начнет выполнять регулярные рейсы из Москвы на Сейшельские острова. Самолеты будут летать на остров Маэ. Об этом сообщили ТАСС в авиакомпании.
Открытие авиасообщения с Сейшелами стало возможным после принятия соответствующего решения оперштабом РФ по борьбе с коронавирусом и открытия границы для иностранных туристов, в том числе россиян, властями Сейшел с 25 марта.
В «Аэрофлоте» напомнили, что россияне могут въезжать на Сейшелы без ограничений, виза тоже не нужна. При этом путешественникам потребуется отрицательный тест на COVID-19, сделанный не более, чем за 72 часа до вылета.
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Компании , Аэрофлот
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