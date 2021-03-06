Минск начал поставки нефтепродуктов в порты России

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Начали поступать первые партии белорусских нефтепродуктов для транзита через российские порты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс РФ.

Для перевалки в терминале ООО «Портэнерго» в морском порте Усть-Луга 5 марта несколькими составами отправлено более 5 тысяч тонн белорусского бензина.

«Первый из этих составов пришел на территорию РФ в 9 утра сегодня. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал «Портнерго». Отправителем выступило ОАО «Мозырский НПЗ», — говорится в сообщении ведомства.

Также 6 марта с Мозырского НПЗ отгружена партия мазута общим объемом 3,6 тысячи тонн с перевалкой в морской порт Петербурга.