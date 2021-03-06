Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.31
$
74.54
88.71
88.84
Прогноз
08.03 – 15.03
$
75.60
91.63
Индексы и котировки Brent
69.57
+0.16 Золото
1698.18
–0.06 РТС
1454.67
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
05.03
1.1916
–0.0201
19.02
1.2117
02.03
22.02
08.02

Белоруссия начала поставки нефтепродуктов в российские порты 

BFM.RU и ещё 3 42 минуты назад
Минск начал поставки нефтепродуктов в порты России
Фото: novatek_photos / Instagram
Начали поступать первые партии белорусских нефтепродуктов для транзита через российские порты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс РФ.
Для перевалки в терминале ООО «Портэнерго» в морском порте Усть-Луга 5 марта несколькими составами отправлено более 5 тысяч тонн белорусского бензина.

«Первый из этих составов пришел на территорию РФ в 9 утра сегодня. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал «Портнерго». Отправителем выступило ОАО «Мозырский НПЗ», — говорится в сообщении ведомства.

Также 6 марта с Мозырского НПЗ отгружена партия мазута общим объемом 3,6 тысячи тонн с перевалкой в морской порт Петербурга.
Видео дня. Цена нефти Brent впервые за год превысила 69 долларов за баррель
BFM.RU: последние новости
«Аэрофлот» запускает регулярные рейсы на Сейшелы «Аэрофлот» запускает регулярные рейсы на Сейшелы Fix Price провел крупнейшее российское IPO за последние 10 лет Fix Price провел крупнейшее российское IPO за последние 10 лет Владелец Gucci, Yves Saint Laurent и Balenciaga инвестировал $215 млн в люксовый секонд-хенд Владелец Gucci, Yves Saint Laurent и Balenciaga инвестировал $215 млн в люксовый секонд-хенд
Компании
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение