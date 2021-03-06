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«Нафтогаз» отключил от газа «Донецктеплокоммунэнерго» 

Газета.Ru 1 час назад
«Нафтогаз» отключил от газа «Донецктеплокоммунэнерго»
Фото: РИА Новости
«Нафтогаз Украины» прекратил поставки газа для «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов. Об этом сообщила пресс-служба «Донецкоблгаз».
«ПАО «Донецкоблгаз» информирует, что ОКП «Донецктеплокоммунэнерго», как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед НАК «Нафтогаз Украины», — говорится в заявлении.
В свою очередь, «Нафтогаз» призвал «Донецкоблгаз» прекратить нарушать «Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам», обратиться к опыту других регионов и возобновить подачу.
Ранее стало известно, что Украина хочет отсоединиться от общей с Белоруссией и РФ энергосистемы.
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