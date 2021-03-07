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Микрофинансовым организациям предрекли проблемы 

Майк Габриелян 1 час назад
Новые ипотечные правила усложнят жизнь МФО
Фото: РИА Новости
Ужесточение правил ипотечного кредитования, о котором объявило правительство РФ, ударит по микрофинансовым организациям. Им придется либо отказаться от выдачи займов на жилье, либо перейти на незаконные схемы. Так считает ряд экспертов, опрошенных URA.RU.
Экономист Константин Селянин говорит, что банки давно соблюдают новые условия властей. Они выдают ипотечные кредиты по весьма умеренным ставкам. Это примерно 7-8%. При этом обеспечивается и залог и страховка. Поэтому ужесточение банков не коснется.

«Это мера в отношении микрофинансовых организаций, которые выдают кредиты по гораздо более высоким ставкам», — сказал Селянин.

По мнению эксперта, после ужесточения требований многие микрофинансовые организации откажутся от выдачи ипотеки, так как не смогут ее обеспечить. Есть и другой путь: незаконная выдача таких кредитов, оформление их как займы от физического лица.
Представитель компании «Этажи» Иван Камельских также отметил, что российские банки давно соблюдают новые правила. При этом микрофинансовые конторы оперируют неподъемными ставками по ипотеке.
Ранее «Рамблер» сообщал, что правительство РФ ужесточило требования к финансовым организациям, предоставляющим ипотеку.
Год назад правительство определило требования к желающим попасть в перечень учреждений, которые могут работать с ипотекой. В частности, необходим был опыт на рынке: не менее 200 выданных ипотечных займов до октября 2019 года.
Новое постановление уточняет, что размер кредита должен быть не менее 500 тысяч рублей, минимальный срок — 36 месяцев. Деньги при этом необходимо перечислить единовременно. Кроме того, размер процентной ставки не должен превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза, а в договоре должно было быть прописано условие о страховании имущества.
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Комментарии
Компании , Константин Селянин , Правительство РФ , РИА Ura.ru
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