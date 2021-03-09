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Глава Boeing разбогател на 20 миллионов долларов 

Российская Газета 1 час назад
Глава Boeing разбогател на 20 миллионов долларов
Фото: EPA
Дела у корпорации идут не очень хорошо. Сказались последствия двух авиакатастроф. Кроме того, спрос на самолеты упал из-за пандемии. Убытки компании в 2020 году составили почти 12 миллиардов долларов.
Как пишет Daily Mail, 63-летний Калхун сначала входил в совет директоров Boeing, а в 2019 году был назначен генеральным директором. Во время его правления компания объявила о планах уволить 30 тысяч рабочих. Пенсионные фонды Нью-Йорка и Колорадо обвинили руководителя концерна в слабом контроле за безопасностью во время разработки лайнера Boeing 737 Max, что привело к двум крупным авиакатастрофам, в результате которых погибли 346 человек.
В январе СМИ сообщали, что Boeing выплатит компенсации наследникам, родственникам и законным бенефициарам пассажиров, погибших в авиакатастрофах в Индонезии и Эфиопии.
Прокуратура обвинила компанию в том, что она "ставит прибыль выше откровенности", а также в "полуправде" и "сокрытии информации".
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Комментарии 6
Компании , Как стать богатым , Boeing , Генпрокуратура РФ , Daily Mail
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