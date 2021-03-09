Глава Boeing разбогател на 20 миллионов долларов 

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Дела у корпорации идут не очень хорошо. Сказались последствия двух авиакатастроф . Кроме того, спрос на самолеты упал из-за пандемии. Убытки компании в 2020 году составили почти 12 миллиардов долларов.

Как пишет Daily Mail , 63-летний Калхун сначала входил в совет директоров Boeing , а в 2019 году был назначен генеральным директором. Во время его правления компания объявила о планах уволить 30 тысяч рабочих. Пенсионные фонды Нью-Йорка и Колорадо обвинили руководителя концерна в слабом контроле за безопасностью во время разработки лайнера Boeing 737 Max , что привело к двум крупным авиакатастрофам, в результате которых погибли 346 человек.

В январе СМИ сообщали, что Boeing выплатит компенсации наследникам, родственникам и законным бенефициарам пассажиров, погибших в авиакатастрофах в Индонезии и Эфиопии.