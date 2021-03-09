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Tesla потеряла треть капитализации с начала февраля 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Tesla потеряла треть капитализации с начала февраля
Фото: Reuters
Капитализация американского автопроизводителя Tesla за февраль-март упала почти на треть на фоне снижения стоимости акций, следует из данных торгов.
В начале январе капитализация Tesla впервые поднялась выше 800 миллиардов долларов. В конце того же месяца цена на акции компании обновила исторический рекорд, поднявшись выше 900 долларов, капитализация Tesla тогда приблизилась к 850 миллиардам долларов.
По итогам торгов понедельника бумаги компании подешевели на 5,84%, до 563 долларов, капитализация таким образом составляет почти 540,4 миллиарда долларов, что почти на 36% меньше максимальной отметки января.
На фоне удорожания акций Tesla Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, поднялся в начале января на первую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Amazon Джеффа Безоса, согласно данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Блумберг. Состояние Маска чуть позднее поднялось выше 200 миллиардов долларов.
В феврале Безос вернулся на первое место в списке BBI, сместив Маска на второе место. По итогам торгов понедельника состояние Безоса составляет 174 миллиарда долларов, за сутки его состояние опустилось на 2,6 миллиарда долларов. Богатство Маска упало за день на 7,9 миллиарда долларов, до 149 миллиардов долларов.
Таким образом, богатство Маска 10 января упало почти на четверть.
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Комментарии
Компании , Джефф Безос , Илон Маск , Amazon , SpaceX , Bloomberg
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