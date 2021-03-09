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Норвегия приостановила продажу завода российской компании 

Артём Кульша 3 часа назад
Норвегия приостановила продажу завода российской компании
Фото: Reuters
Власти Норвегии приостановили продажу завода Bergen Engines российскому «Трансмашхолдингу». Об этом сообщает Reuters.
Bergen Engines, как сообщал «Рамблер», производит газовые и дизельные двигатели для морских судов и предприятий электроэнергетики, а «Трансмашхолдинг» — подвижной состав для рельсового транспорта. В феврале международное подразделение российской компании договорилось с компанией Rolls-Royce Group о покупке за 150 миллионов евро (13,2 миллиарда рублей) Bergen Engines, который находится в Норвегии.
Сегодня норвежское Министерство юстиции сообщило о приостановке сделки до тех пор пока местное Агентство безопасности не оценит ее на предмет соответствия интересам национальной безопасности страны — продукция Bergen Engines поставляется в том числе в норвежские Военно-морские силы.

«Ситуация с безопасностью требует, чтобы мы внимательно следили за иностранными инвестициями в стратегические отрасли», — заявила министр юстиции Моника Меланд.

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Компании , Моника Меланд , Минюст РФ , Трансмашхолдинг
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