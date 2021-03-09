Норвегия приостановила продажу завода российской компании 

Власти Норвегии приостановили продажу завода Bergen Engines российскому «Трансмашхолдингу» . Об этом сообщает Reuters.

Bergen Engines, как сообщал «Рамблер», производит газовые и дизельные двигатели для морских судов и предприятий электроэнергетики, а «Трансмашхолдинг» — подвижной состав для рельсового транспорта. В феврале международное подразделение российской компании договорилось с компанией Rolls-Royce Group о покупке за 150 миллионов евро (13,2 миллиарда рублей) Bergen Engines, который находится в Норвегии.

Сегодня норвежское Министерство юстиции сообщило о приостановке сделки до тех пор пока местное Агентство безопасности не оценит ее на предмет соответствия интересам национальной безопасности страны — продукция Bergen Engines поставляется в том числе в норвежские Военно-морские силы.