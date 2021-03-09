Новые запасы нефти нашли на шельфе Баренцева моря

Компания Vår Energi, принадлежащая итальянской нефтегазовой Eni (69,85%) и Hitec Vision (30,15%), обнаружила новые запасы нефти на шельфе Баренцева моря в Норвегии, говорится в релизе Eni.

Запасы обнаружены в рамках лицензии на добычу PL532 на участке Isflak. Компания указывает, что 30% в лицензии принадлежит Vår Energi, 50% — Equinor Energy и 20% — Petoro AS. Скважина расположена примерно в 10 километрах к юго-западу от месторождения Skrugard и в 230 километрах к северо-западу от месторождения Hammerfest.

По предварительным оценкам, объем запасов составляет от 65 до 100 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

"Новое открытие будет связано с центром разработки проекта Johan Castberg", — уточняет компания.

Vår Energi владеет более чем 140 лицензиями на добычу нефти и газа на 35 месторождениях, работает на всем норвежском континентальном шельфе.

Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Компания занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии.