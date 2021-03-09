Максим Тадевосян покидает пост гендиректора Rambler&Co 

Максим Тадевосян, занимавший пост гендиректора группы Rambler&Co, принял решение сосредоточиться на развитии собственных проектов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Газеты.Ru" во вторник, 9 марта.
"Мы благодарим Максима за его вклад в развитие Rambler&Co. На посту генерального директора он обеспечил рост, устойчивое развитие активов группы и укрепил их ключевую роль в российском медиабизнесе", — отметила гендиректор Rambler Group, старший вице-президент Сбера, руководитель индустрий медиа, рекламы и развлечений Сбера Татьяна Доброхвалова.
Как известно, Тадевосян принимал участие в сделке по включению Сбера в состав акционеров Rambler Group (cash-in), куда также вошел и Rambler&Co.
"Уверен, сегодня Rambler Group имеет большие перспективы для нового этапа развития с учетом стратегии и возможностей Сбера", — подчеркнул Тадевосян.