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Максим Тадевосян покидает пост гендиректора Rambler&Co 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Максим Тадевосян покидает пост гендиректора Rambler&Co
Фото: Rambler
Максим Тадевосян, занимавший пост гендиректора группы Rambler&Co, принял решение сосредоточиться на развитии собственных проектов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Газеты.Ru" во вторник, 9 марта.

"Мы благодарим Максима за его вклад в развитие Rambler&Co. На посту генерального директора он обеспечил рост, устойчивое развитие активов группы и укрепил их ключевую роль в российском медиабизнесе", — отметила гендиректор Rambler Group, старший вице-президент Сбера, руководитель индустрий медиа, рекламы и развлечений Сбера Татьяна Доброхвалова.

Как известно, Тадевосян принимал участие в сделке по включению Сбера в состав акционеров Rambler Group (cash-in), куда также вошел и Rambler&Co.

"Уверен, сегодня Rambler Group имеет большие перспективы для нового этапа развития с учетом стратегии и возможностей Сбера", — подчеркнул Тадевосян.

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Компании , Максим Тадевосян , Рамблер , Газета.Ru
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