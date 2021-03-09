Максим Тадевосян покидает пост гендиректора Rambler&Co 

"Мы благодарим Максима за его вклад в развитие Rambler&Co. На посту генерального директора он обеспечил рост, устойчивое развитие активов группы и укрепил их ключевую роль в российском медиабизнесе", — отметила гендиректор Rambler Group, старший вице-президент Сбера, руководитель индустрий медиа, рекламы и развлечений Сбера Татьяна Доброхвалова.