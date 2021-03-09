Максим Тадевосян покидает Rambler&Co 

Максим Тадевосян присоединился к группе компаний в 2014 году в качестве первого заместителя генерального директора Rambler&Co. В 2018 году стал заместителем генерального директора Rambler Group по коммерции, а в 2019 назначен генеральным директором Rambler&Co. В этой должности он курировал работу всех медиа Rambler Group, среди которых Lenta.ru, «Газета.Ru», «Чемпионат», «Секрет фирмы», LiveJournal, портал «Рамблер» и другие, коммерческого блока группы компаний, а также сервисно-медийной платформы «Афиша», одного из ведущих российских онлайн-сервисов по продаже билетов на мероприятия «Рамблер/касса» и медиаселлера «Индекс 20». В 2019 году Максим принимал непосредственное участие в сделке по включению Сбера в состав акционеров Rambler Group (cash-in), куда также вошел и Rambler&Co.

Под руководством Максима Тадевосяна Rambler&Co стала лидирующей интернет-медиагруппой в России, ключевые медиаактивы компании регулярно занимают высокие позиции в своих сегментах и продолжают расти по объёму аудитории. Выручка группы компаний с 2014 года увеличилась более чем в 3 раза.

Максим Тадевосян:

«За 7 лет пройден большой путь — от разрозненного набора медиа— и сервисных активов до единой компании — лидера российского интернет-медиабизнеса. Конечно, что-то получилось, а что-то нет, но самым большим достижением стала команда и те результаты, которые она демонстрирует с точки зрения бизнес-показателей. Я благодарен за годы совместной работы, но надо двигаться дальше. Уверен, сегодня Rambler Group имеет большие перспективы для нового этапа развития с учетом стратегии и возможностей Сбера».

Татьяна Доброхвалова, генеральный директор Rambler Group, старший вице-президент Сбера, руководитель индустрий медиа, рекламы и развлечений Сбера: