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Johnson & Johnson предупредила Канаду о возможных проблемах с поставками вакцины 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Reuters: Johnson & Johnson предупредила ЕС о проблемах с поставками своей вакцины в Европу
Фото: ТАСС
ОТТАВА, 10 марта. /ТАСС/. Американская компания Johnson & Johnson предупредила канадские власти о возможных проблемах с поставками своей вакцины в эту североамериканскую страну. Об этом во вторник сообщил журналистам премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Во многих разговорах с [представителями] Johnson & Johnson мы слышали о том, что есть проблемы, связанные с производством вакцины, — сказал он. — Как только мы получим подтверждение об отправке доз в Канаду, мы сразу вам сообщим".
Минздрав Канады 5 марта одобрил использование на территории страны препарата Johnson & Johnson. Тогда же Трюдо сообщил, что Оттава закупила 10 млн доз этой вакцины, а ее поставки в Канаду ожидаются уже в марте.
Ранее в европейских СМИ прошла информация, что производственная цепочка компании Johnson & Johnson предполагает производство концентрированной вакцины в Нидерландах, которая затем направляется в США для расфасовки в ампулы и после этого реэкспортируется в страны ЕС. Это создает потенциальные риски, поскольку предназначенные для государств ЕС партии препарата могут оказаться блокированы в США в рамках введенных этой страной ограничений на экспорт вакцин. Также сообщалось, что фирма предупредила ЕС о возможных проблемах с поставками своего препарата в Европу.
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Комментарии
Компании , Джастин Трюдо , Минздрав РФ , ЕС , Johnson & Johnson , ИТАР-ТАСС
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