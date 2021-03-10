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Платежная система MoneyGram уходит с российского рынка 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Платежная система MoneyGram решила уйти из России
Фото: Reuters
Единственная официально зарегистрированная в РФ иностранная система денежных переводов MoneyGram, уходит с российского рынка, сообщает в среду газета "Коммерсант".
В апреле 2020 года стало известно, что ЦБ РФ внес MoneyGram в реестр операторов иностранных платежных систем — компания стала первой такой в России.

"Как стало известно "Ъ", на этой неделе система денежных переводов MoneyGram, единственный официальный иностранный игрок в этом сегменте в России, подаст заявление на отказ от регистрации в ЦБ и полностью прекратит самостоятельную работу на рынке", — говорится в сообщении.

При этом на сайте самого сервиса опубликовано сообщение о том, что с 1 марта получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков-партнеров платежной системы "Золотая Корона". О причинах такого решения не сообщается.
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"Стратегическое партнерство с признанным международным лидером — это новый этап нашего развития, впервые мы предоставляем нашу инфраструктуру как сервис. Вторым этапом мы планируем реализовать отправку переводов в сеть MoneyGram из всей нашей инфраструктуры в РФ", — приводит газета слова председателя совета директоров платежной системы "Золотая Корона" Николая Смирнова.

Как отмечает "Коммерсант", в ЦБ сообщили, что не комментируют действующих игроков финансового рынка.
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Комментарии 56
Компании , Николай Смирнов , Центральный банк России , Газета "Коммерсантъ"
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