BioNTech и Pfizer планируют произвести до 3 млрд доз вакцины от COVID-19

Немецкая компания BioNTech вместе с американским партнёром Pfizer нарастят производственные мощности для выпуска в 2022 году до трёх млрд доз вакцины от коронавируса. Об этом соучредитель и генеральный директор BioNTech Угур Шахин сообщил 9 марта в интервью Bloomberg TV.

«В принципе, мы могли бы и дальше увеличивать производственные мощности», — сказал Шахин.

По его словам, объём производимых препаратов будет прямо зависеть от спроса, а также необходимости проводить дополнительные кампании вакцинации. К настоящему времени консорциум BioNTech и Pfizer уже имеет в своём портфеле соглашения на поставку порядка 1,3 млрд доз вакцин.

Шахин также заявил, что компания проводит исследование действия бустерной ревакцинации третьей дозой вакцины на более устойчивые новые штаммы коронавируса и рассчитывает в течение двух месяцев получить первые результаты её эффективности. Переговоры о поставках дополнительных доз для третьей вакцинации уже ведутся.

По опубликованной в феврале информации, BioNTech в 2021 году намерена изготовить порядка двух млрд доз вакцины от коронавируса, что более чем на 50% превышает запланированные ранее объёмы.