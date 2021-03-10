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BioNTech и Pfizer в 2022 году произведут до 3 млрд доз вакцины от COVID-19 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
BioNTech и Pfizer планируют произвести до 3 млрд доз вакцины от COVID-19
Фото: Газета.Ru
Немецкая компания BioNTech вместе с американским партнёром Pfizer нарастят производственные мощности для выпуска в 2022 году до трёх млрд доз вакцины от коронавируса. Об этом соучредитель и генеральный директор BioNTech Угур Шахин сообщил 9 марта в интервью Bloomberg TV.
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«В принципе, мы могли бы и дальше увеличивать производственные мощности», — сказал Шахин.
По его словам, объём производимых препаратов будет прямо зависеть от спроса, а также необходимости проводить дополнительные кампании вакцинации. К настоящему времени консорциум BioNTech и Pfizer уже имеет в своём портфеле соглашения на поставку порядка 1,3 млрд доз вакцин.
Шахин также заявил, что компания проводит исследование действия бустерной ревакцинации третьей дозой вакцины на более устойчивые новые штаммы коронавируса и рассчитывает в течение двух месяцев получить первые результаты её эффективности. Переговоры о поставках дополнительных доз для третьей вакцинации уже ведутся.
По опубликованной в феврале информации, BioNTech в 2021 году намерена изготовить порядка двух млрд доз вакцины от коронавируса, что более чем на 50% превышает запланированные ранее объёмы.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе шесть стран Европейского союза направили письмо в Еврокомиссию, в котором заявили о задержках с поставками вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.
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Комментарии
Компании , ЕС , Еврокомиссия , Pfizer , Bloomberg
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