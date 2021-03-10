В московских магазинах ввели оплату взглядом

В столичных супермаркетах уже можно расплатиться за покупки, недолго посмотрев в камеру с открытым лицом, сообщает РБК. До конца весны инновационную технологию планируется внедрить в почти двухстах магазинах.

Речь о совместном проекте Сбербанка , платёжной системы Visa X5 Retail Group . В настоящее время «платить лицом» можно на кассах самообслуживания в 50 супермаркетах «Перекрёсток». К концу марта их количество планируется довести до 150, в апреле к проекту присоединятся несколько магазинов «Пятёрочка».

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо предварительно сдать биометрический отпечаток лица. Это можно сделать в отделении Сбербанка, в приложении «Сбербанк Онлайн» или в банкомате. Затем в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» нужно выбрать вкладку «Оплата одним взглядом» и указать карту, с которой будут списаны средства.

Во время оплаты от покупателя требуется снять маску и несколько секунд пристально посмотреть в объектив 3D-камеры. Эксперты уверяют, что высокая степень разрешения устройства позволяет обеспечить высокий уровень безопасности платежей, а также исключить возможный взлом и подмену данных.