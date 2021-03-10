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В московских магазинах вводят оплату взглядом 

Павел Тиунов 1 час назад
В московских магазинах ввели оплату взглядом
Фото: РИА Новости
В столичных супермаркетах уже можно расплатиться за покупки, недолго посмотрев в камеру с открытым лицом, сообщает РБК. До конца весны инновационную технологию планируется внедрить в почти двухстах магазинах.
Речь о совместном проекте Сбербанка, платёжной системы Visa и X5 Retail Group. В настоящее время «платить лицом» можно на кассах самообслуживания в 50 супермаркетах «Перекрёсток». К концу марта их количество планируется довести до 150, в апреле к проекту присоединятся несколько магазинов «Пятёрочка».
Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо предварительно сдать биометрический отпечаток лица. Это можно сделать в отделении Сбербанка, в приложении «Сбербанк Онлайн» или в банкомате. Затем в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» нужно выбрать вкладку «Оплата одним взглядом» и указать карту, с которой будут списаны средства.
Во время оплаты от покупателя требуется снять маску и несколько секунд пристально посмотреть в объектив 3D-камеры. Эксперты уверяют, что высокая степень разрешения устройства позволяет обеспечить высокий уровень безопасности платежей, а также исключить возможный взлом и подмену данных.
Руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Кирилл Царев, комментируя инициативу, заявил, что в ближайшем будущем бесконтактная система оплаты покупок будет ведена повсеместно, поскольку это «быстрая и безопасная технология». Гендиректор Visa в России Михаил Бернер отметил, что, согласно результатам опроса среди жителей РФ, более 70% россиян готовы подключиться к системе оплаты товаров по лицу.
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Комментарии
Компании , Кирилл Царев , Михаил Бернер , Visa , X5 Retail Group , Сбербанк России
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