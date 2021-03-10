Россияне не могут воспользоваться услугами «Почты России»

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Сегодня, как сообщал «Рамблер», пользователи почты стали жаловаться на недоступность ряда ее услуг. Представитель компании подтвердил это, а объяснил аварией на стороне провайдера.

Он сообщил, что почтовые отделения работают без сбоев, основные услуги оказываются, но в зависимости от региона недоступна оплата услуг банковской картой и коммунальных платежей, покупка лотерейных билетов, перевод денег через систему «Форсаж», упрощенное получение посылок.

Кто именно является провайдером "Почты России", собеседник не уточнил.

Ранее сообщалось, что корпоративную сеть передачи данных для 37 тысяч объектов почтового оператора создал "Ростелеком", на инфраструктуре которого сегодня утром случилась масштабная авария, совпавшая во времени с началом замедления работы Twitter Ростелекомом», — отмечают «Открытые медиа».