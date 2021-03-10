"Яндекс" запустил сервис Yandex Pay

По словам руководителя проекта Александра Головина, "Яндекс" готов предложить эту разработку другим участникам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи. На данный момент кнопку Yandex Pay уже поставили Lamoda, Brandshop и другие известные бренды.