"Яндекс" запустил сервис Yandex Pay

"Яндекс" запустил Yandex Pay, это сервис для быстрой оплаты покупок банковской картой. С его помощью можно платить картой, не вводя ее данные - они подтянутся из аккаунта на "Яндексе". Людям будет проще делать покупки, а магазины смогут увеличить за счет этого продажи", - отметили в компании.
"Новый способ оплаты не только удобнее, но и безопаснее. Человеку не нужно оставлять платежные данные на десятках сайтов - достаточно один раз указать их в аккаунте на"Яндексе", где они хранятся в зашифрованном виде", - пояснили в компании.