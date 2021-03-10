Акции Twitter подешевели почти на 3%

В 19.23 мск стоимость ценных бумаг упала на 2,78%, до $65,64 за штуку.

Роскомнадзор с 10 марта принял решение по первичному замедлению скорости работы соцсети Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства 3168 материалов с запрещенной информацией.