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Акции Twitter подешевели почти на 3%

Газета.Ru
50 минут назад
Акции сервиса микроблогов Twitter подешевели почти на 3% после распоряжения Роскомнадзора о частичном замедлении работы сети в России. Об этом пишет РИА «Новости».
Акции Twitter подешевели почти на 3%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 19.23 мск стоимость ценных бумаг упала на 2,78%, до $65,64 за штуку.
Ранее в Кремле прокомментировали решение замедлить Twitter.
Роскомнадзор с 10 марта принял решение по первичному замедлению скорости работы соцсети Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства 3168 материалов с запрещенной информацией.
Компании,Роскомнадзор,РИА Новости,
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