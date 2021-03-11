Google ввела налог для блогеров

Американская IT-компания Google вводит налог для видеоблогеров, включая россиян. Размер налоговой ставки будет составлять от 0 до 30.

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Об этом говорится в заявлении компании, прозвучавшем после того, как российские власти объявили о намерении ввести налоги для блогеров, зарабатывающих на рекламе.

Удерживать налог с доходов, полученных от просмотра контента американскими зрителями, требует закон США. Поэтому Google будет брать налоги автоматически почти со всех доходов от YouTube с блогеров всех стран.

Налоговая ставка будет зависеть от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Такое соглашение действует между Россией и США.

Для россиян такая ставка может оказаться 0%. Но для блогеров, которые не предоставят компании, продающей рекламу в Google, AdSense налоговую информацию до конца мая текущего года, IT-компания повысит ставку до 24%.

Аналитики уже заговорили об оттоке аудитории с платформы из-за нововведений.