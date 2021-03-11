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Google вводит налог для блогеров

News.ruиещё 5
2 часа назад
Американская IT-компания Google вводит налог для видеоблогеров, включая россиян. Размер налоговой ставки будет составлять от 0 до 30.
Google ввела налог для блогеров
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом говорится в заявлении компании, прозвучавшем после того, как российские власти объявили о намерении ввести налоги для блогеров, зарабатывающих на рекламе.
Удерживать налог с доходов, полученных от просмотра контента американскими зрителями, требует закон США. Поэтому Google будет брать налоги автоматически почти со всех доходов от YouTube с блогеров всех стран.
Налоговая ставка будет зависеть от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Такое соглашение действует между Россией и США.
Для россиян такая ставка может оказаться 0%. Но для блогеров, которые не предоставят компании, продающей рекламу в Google, AdSense налоговую информацию до конца мая текущего года, IT-компания повысит ставку до 24%.
Аналитики уже заговорили об оттоке аудитории с платформы из-за нововведений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что налоги могут обязать платить иностранные платформы за блогеров, работающих с ними. Такое предложение внесено Минцифры в план развития IT-отрасли.
Компании,
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