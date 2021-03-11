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Группа «Тинькофф» сообщила о рекордной годовой прибыли 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Группа «Тинькофф» сообщила о рекордной годовой прибыли
Фото: РИА Новости
TCS Group, которая является владелицей «Тинькофф Банка», объявила о рекордной общей выручке за 2020 год. Об этом говорится в сообщении компании.
По данным группы, в 2020 году общая выручка выросла на 21% по сравнению с предыдущим годом и составила 195,8 млрд рублей. При этом чистая прибыль компании оценена в 44,2 млрд рублей, что стало новым рекордом.

«Нам удалось сохранить высокие темпы роста: общее число клиентов за год выросло с 10,2 млн до 13,3 млн человек. Благодаря этому Тинькофф укрепил свои позиции в качестве третьего крупнейшего банка страны по количеству активных клиентов и ведущего онлайн-банка в финансовом секторе», — отметил председатель правления группы Тинькофф Оливер Хьюз.

При этом в сообщении группы подчеркивается, что не связанные с кредитованием направления деятельности — текущие счета на базе дебетовой карты Tinkoff Black, брокерская платформа Тинькофф Инвестиции, Тинькофф Бизнес и Тинькофф Эквайринг — принесли ей за год 73 млрд рублей выручки.

«Группа планирует временно приостановить выплату дивидендов до конца 2021 года, поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса. Руководство уверено, что если мы сейчас инвестируем капитал в дополнительный рост, то это станет лучшей гарантией устойчивости и прибыльности нашего бизнеса в будущем», — отметили в TCS Group.

Ранее, как сообщал «Рамблер», основатель компании предприниматель Олег Тиньков в социальной сети Clubhouse рассказал, что после того, как заболел острой формой лейкемии, пересмотрел свой подход к жизни и понял, что больше не хочет и не станет заниматься бизнесом. Тиньков отметил, что теперь он на пенсии, но уточнил, что остается акционером «Тинькофф банка», присматривает за маркетингом, иногда подключается к совещаниям в зуме, но больше не занимается операционным управлением в компании.
Видео дня. Евро опустился ниже 88 рублей
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Компании , Олег Тиньков , Оливер Хьюз , Тинькофф банк
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