Группа «Тинькофф» сообщила о рекордной годовой прибыли 

TCS Group, которая является владелицей «Тинькофф Банка», объявила о рекордной общей выручке за 2020 год. Об этом говорится в сообщении компании.

По данным группы, в 2020 году общая выручка выросла на 21% по сравнению с предыдущим годом и составила 195,8 млрд рублей. При этом чистая прибыль компании оценена в 44,2 млрд рублей, что стало новым рекордом.

«Нам удалось сохранить высокие темпы роста: общее число клиентов за год выросло с 10,2 млн до 13,3 млн человек. Благодаря этому Тинькофф укрепил свои позиции в качестве третьего крупнейшего банка страны по количеству активных клиентов и ведущего онлайн-банка в финансовом секторе», — отметил председатель правления группы Тинькофф Оливер Хьюз.

При этом в сообщении группы подчеркивается, что не связанные с кредитованием направления деятельности — текущие счета на базе дебетовой карты Tinkoff Black, брокерская платформа Тинькофф Инвестиции, Тинькофф Бизнес и Тинькофф Эквайринг — принесли ей за год 73 млрд рублей выручки.

«Группа планирует временно приостановить выплату дивидендов до конца 2021 года, поскольку продолжает изучать возможности для органического и неорганического развития бизнеса. Руководство уверено, что если мы сейчас инвестируем капитал в дополнительный рост, то это станет лучшей гарантией устойчивости и прибыльности нашего бизнеса в будущем», — отметили в TCS Group.