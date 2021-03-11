Суд признал Коркунова банкротом

Первую процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении Коркунова в сентябре по заявлению АСВ, поданному от лица "Анкор банка". Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Коркунова его задолженность перед банком по двум кредитам в размере 1,9 миллиона рублей.

Представитель Коркунова в сентябре заявил в суде, что его доверитель обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований банка, однако, поскольку находится за границей, "у него возникают сложности с коммуникацией со своими кредиторами". При этом юрист наличие долга не оспаривал и не возражал против введения реструктуризации долгов.