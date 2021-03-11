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Суд признал Коркунова банкротом

РИА Новости
26 минут назад
Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя шоколадной фабрики "А. Коркунов", основного акционера казанского "Анкор банка" Андрея Коркунова и открыл процедуру реализации его имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Суд признал Коркунова банкротом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества", - говорится в карточке дела, в графе "Информация о принятом судебном акте".
Подробности пока не сообщаются.
Первую процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении Коркунова в сентябре по заявлению АСВ, поданному от лица "Анкор банка". Суд тогда включил в реестр требований кредиторов Коркунова его задолженность перед банком по двум кредитам в размере 1,9 миллиона рублей.
Представитель Коркунова в сентябре заявил в суде, что его доверитель обладает достаточным имуществом для удовлетворения требований банка, однако, поскольку находится за границей, "у него возникают сложности с коммуникацией со своими кредиторами". При этом юрист наличие долга не оспаривал и не возражал против введения реструктуризации долгов.
Компании,Андрей Коркунов,Анкор Банк,
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