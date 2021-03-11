Коркунова признали банкротом

Арбитражный суд открыл процесс реализации имущества Коркунова.
В сентябре прошлого года по заявлению агентства по страхованию вкладов, поданному от лица «Анкор банка», суд провел реструктуризацию долгов Андрея Коркунова. В реестр требований кредиторов была включена задолженность предпринимателя перед банком по двум кредитам в размере 1,9 миллиона рублей.
Представитель Коркунова заявил в суде, что его клиент обладает достаточным имуществом для погашения задолженности, но из-за того, что он находится за границей, у него возникают трудности «в коммуникации с кредиторами».
Как писал «Рамблер», Центробанк отозвал у «Анкор банка» лицензию в марте 2017 года. В апреле того же года кредитная организация была признана банкротом, в ней ввели конкурсное производство. Конкурсным управляющим выступает агентство по страхованию вкладов.