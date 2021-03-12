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WSJ: компанию Alibaba ждёт крупнейший в истории КНР штраф 

News.ru и ещё 7 2 часа назад
Власти Китая решили оштрафовать Alibaba почти на $1 млрд
Фото: globallookpress.com
Антимонопольные регуляторы намерены оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая. Наказание должно последовать по результатам расследования, начатого в конце 2020 года Главным государственным управлением КНР по контролю и регулированию рынка.
При этом в самой компании готовы сотрудничать с властями и продолжать нормально работать, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что компанию хотят оштрафовать в размере, превышающем $975 млн Именно столько в 2015 году заплатила властям КНР компания Qualcomm, которую обвинили в недобросовестной конкуренции.
Также от Alibaba хотят потребовать отказаться от практики «выбирай одно из двух». Речь идёт о двух доминирующих платформах сетевой торговли Taobao и Tmall, оператором которых является Alibaba.
Ранее NEWS.ru сообщал, что история китайского бизнесмена и основателя Alibaba Джека Ма, оказавшегося в опале у властей КНР, напугала предпринимателей страны. Опрошенные стартаперы заговорили о необходимости умерить амбиции и дважды думать перед входом в стратегически важные секторы, что угрожает сорвать планы Пекина стать мировым лидером в технологическом секторе.
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Комментарии
Компании , Джек Ма , Alibaba , Qualcomm , Wall Street Journal
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