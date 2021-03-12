Власти Китая решили оштрафовать Alibaba почти на $1 млрд

Антимонопольные регуляторы намерены оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую сумму в корпоративной истории Китая. Наказание должно последовать по результатам расследования, начатого в конце 2020 года Главным государственным управлением КНР по контролю и регулированию рынка.

При этом в самой компании готовы сотрудничать с властями и продолжать нормально работать, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что компанию хотят оштрафовать в размере, превышающем $975 млн Именно столько в 2015 году заплатила властям КНР компания Qualcomm , которую обвинили в недобросовестной конкуренции.

Также от Alibaba хотят потребовать отказаться от практики «выбирай одно из двух». Речь идёт о двух доминирующих платформах сетевой торговли Taobao и Tmall, оператором которых является Alibaba.