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Посольство России в Литве в Twitter осудило слова премьер-министра республики Ингриду Шимоните о газопроводе «Северный поток — 2».

«Обратили внимание на безосновательные обвинения премьер-министра Ингриды Шимоните в адрес Москвы в немецкой прессе — на сей раз в связи с реализацией проекта «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что создается впечатление, будто бы риторика против России стала самоцелью, для которой подходят любые поводы.

Шимоните заявляла, что «Северный поток — 2» «неотделим от геополитического влияния Кремля на ЕС».

Ранее стало известно, что США могут ввести дополнительные санкции против «Северного потока — 2».