Власти Китая решили оштрафовать Alibaba почти на $1 млрд

Антимонопольщики намерены оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую в корпоративной истории Китая сумму. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Wall Street Journal.
«Рамблер» писал, что ранее основатель Alibaba Group (Taobao.com, Tmall, AliExpress) миллиардер Джек Ма выступил с критикой китайских властей. Один из богатейших людей Китая 24 октября 2020 года в Шанхае призвал провести реформу и создать новую экономическую систему «для следующего поколения и молодежи».
После этого, в декабре, его компания столкнулась с антимонопольным расследованием, а сам бизнесмен прекратил появляться на публике, его также перестали показывать в промо-видео.
По итогам расследования антимонопольная служба планирует выписать компании штраф, превышающий 975 миллионов долларов, которые были выплачены в 2015 году Qualcomm, отмечают осведомленные источники.
Также, по их данным, от Alibaba Group потребуют отказаться от практики «выбирай одно из двух», то есть прекратить наказывать компании, которые продают товары как на Alibaba, так и на платформах-конкурентах.