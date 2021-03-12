Власти Китая решили оштрафовать Alibaba почти на $1 млрд

Антимонопольщики намерены оштрафовать компанию Alibaba на крупнейшую в корпоративной истории Китая сумму. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Wall Street Journal.

«Рамблер» писал, что ранее основатель Alibaba Group (Taobao.com, Tmall, AliExpress) миллиардер Джек Ма выступил с критикой китайских властей. Один из богатейших людей Китая 24 октября 2020 года в Шанхае призвал провести реформу и создать новую экономическую систему «для следующего поколения и молодежи».

После этого, в декабре, его компания столкнулась с антимонопольным расследованием, а сам бизнесмен прекратил появляться на публике, его также перестали показывать в промо-видео.

По итогам расследования антимонопольная служба планирует выписать компании штраф, превышающий 975 миллионов долларов, которые были выплачены в 2015 году Qualcomm , отмечают осведомленные источники.

Также, по их данным, от Alibaba Group потребуют отказаться от практики «выбирай одно из двух», то есть прекратить наказывать компании, которые продают товары как на Alibaba, так и на платформах-конкурентах.