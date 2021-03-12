МегаФон развернет Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди

МегаФон запустит частную сеть беспроводной связи на Удоканском месторождении меди, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в пятницу, 12 марта.

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Как результат, собственная сеть позволит предприятию обеспечить сотрудников устойчивой связью, автоматизировать сложные процессы и повысить безопасность.

Корпоративная частная сеть LTE в диапазоне 1800 МГц будет охватывать всю территорию месторождения: карьер и технологический комплекс будущего горно-металлургического комбината, который объединит обогатительную фабрику и металлургический завод.

Сперва МегаФон обеспечит работников предприятия и подрядных организаций, задействованных на строительной площадке комбината, устойчивой 4G связью. Для этого до конца года будут построены четыре базовые станции и организованы отказоустойчивые резервированные каналы связи на основе оптоволокна и радиорелейных пролетов.

Уже в 2022 году собственно с началом промышленной добычи покрытие будет усилено за счет внедрения сети Private LTE.

«Частные промышленные сети имеют ряд ощутимых преимуществ. В отличие от Wi-Fi сетей, которые традиционно разворачиваются на предприятиях, но при этом не обладают помехоустойчивостью, имеют плохую защищенность и радиопрозрачность, Private LTE обеспечивает низкие задержки, гарантирует высокую проходимость сигнала в помещении и полностью изолирует трафик», - напомнила Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

Таким образом, предложенное МегаФоном решение сформирует единую устойчивую закрытую среду передачи данных для цифровых сервисов, что, естественно, важно для добывающих и промышленных предприятий с высокими требованиями к безопасности и надежности.

В итоге решение Private LTE обеспечит работу автоматизированных систем управления горнотранспортного комплекса «Удоканской меди», а также предоставит среду для передачи телеметрии с карьерной техники для контроля производительности машин и оборудования.