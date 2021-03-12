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Москвича могут лишить квартиру из-за незаконной перепланировки

Артём Кульша
2 часа назад
Государственная жилищная инспекция Москвы через суд требует продать квартиру жителя города. Об этом сообщает «Российская газета».
Москвича могут лишить квартиры из-за незаконной перепланировки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 2018 году Мосжилинспекция выявила незаконную перепланировку в одной из квартир в многоэтажном жилом доме 169, корпус 1, на Дмитровском шоссе — собственник демонтировал два участка несущей стены и объединил кухню с комнатой.
Он был за это оштрафован. Также его обязали вернуть стену в проектное состояние. После этого он перестал выходить на связь и был оштрафован повторно. Вслед за этим Мосжилинспекция обратились в суд с иском с требованием обязать собственника устранить незаконную перепланировку. Иск был удовлетворен, но москвич все равно не исправил нарушения. На этот раз он был оштрафован за неисполнение воли суда.
Теперь Мосжилинспекция прибегла к последнему шагу, который предусмотрен законом. Она подала иск в суд с требованием продать квартиру москвича с торгов, деньги передать текущему собственнику, а нового обязать устранить незаконную перепланировку.
«До реальных торгов дело может не дойти. Страх лишиться жилья обычно заставлял горожан переделать ремонт. Нередко в суд они приходили с документами, подтверждающими, что последствия самовольной перепланировки устранены», — сообщает «Российская газета».
Компании,"Российская газета",
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