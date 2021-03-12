Москвича могут лишить квартиры из-за незаконной перепланировки

В 2018 году Мосжилинспекция выявила незаконную перепланировку в одной из квартир в многоэтажном жилом доме 169, корпус 1, на Дмитровском шоссе — собственник демонтировал два участка несущей стены и объединил кухню с комнатой.

Он был за это оштрафован. Также его обязали вернуть стену в проектное состояние. После этого он перестал выходить на связь и был оштрафован повторно. Вслед за этим Мосжилинспекция обратились в суд с иском с требованием обязать собственника устранить незаконную перепланировку. Иск был удовлетворен, но москвич все равно не исправил нарушения. На этот раз он был оштрафован за неисполнение воли суда.