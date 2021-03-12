Росавиация оценила вероятность банкротства авиакомпаний

Александр Нерадько. Финансовое состояние российских авиакомпаний ухудшилось, но признаков банкротства не наблюдается, заявил журналистам руководитель Росавиации

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"Не видим пока кого-то, кто хотел бы сейчас обанкротить какую-либо авиакомпанию или аэропорт", - сказал он.

Как пояснил глава Росавиации, если, к примеру лизингодатели начнут банкротить авиакомпании, то не смогут найти применение самолетам в ситуации, когда сокращаются объемы перевозок.

Также вряд ли кто-то сам объявит себя банкротом, заметил Нерадько.

"Признаков банкротства у какой-либо авиакомпании в настоящее время не отмечаем", - добавил он.

По словам главы Росавиации наблюдается незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных авиакомпаний. Растет кредиторская задолженность.

"В 2020 году были убытки примерно в три раза превышающие убытки за 2019 год", - заметил Нерадько. При этом сейчас, несмотря на убытки, отрасль все равно продолжает работать достаточно устойчиво, заметил он.