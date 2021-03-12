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Росавиация не увидела признаков банкротства у российских авиакомпаний

Российская Газетаиещё 4
5 часов назад
Финансовое состояние российских авиакомпаний ухудшилось, но признаков банкротства не наблюдается, заявил журналистам руководитель Росавиации Александр Нерадько.
Росавиация оценила вероятность банкротства авиакомпаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Не видим пока кого-то, кто хотел бы сейчас обанкротить какую-либо авиакомпанию или аэропорт", - сказал он.
Как пояснил глава Росавиации, если, к примеру лизингодатели начнут банкротить авиакомпании, то не смогут найти применение самолетам в ситуации, когда сокращаются объемы перевозок.
Также вряд ли кто-то сам объявит себя банкротом, заметил Нерадько.
"Признаков банкротства у какой-либо авиакомпании в настоящее время не отмечаем", - добавил он.
По словам главы Росавиации наблюдается незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у отдельных авиакомпаний. Растет кредиторская задолженность.
"В 2020 году были убытки примерно в три раза превышающие убытки за 2019 год", - заметил Нерадько. При этом сейчас, несмотря на убытки, отрасль все равно продолжает работать достаточно устойчиво, заметил он.
Ранее в ходе заседания расширенной коллегии ведомства Александр Нерадько отметил, что пассажиропоток на авиатранспорте за 2020 год сократился на 46% по сравнению с показателями 2019 года.
Компании,Александр Нерадько,Росавиация,
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