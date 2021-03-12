Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.30
$
73.65
87.52
87.85
Прогноз
15.03 – 22.03
$
73.70
87.92
Индексы и котировки Brent
69.17
–0.09 Золото
1724.82
+0.02 РТС
1505.22
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.03
1.1953
–0.0210
25.02
1.2163
09.03
01.03
15.02

«Яндекс» задумался о покупке нового банка после срыва сделки с Тиньковым 

Lenta.ru 2 часа назад
«Яндекс» задумался о покупке нового банка
Фото: РИА Новости
После разрыва сделки с Тинькофф банком «Яндекс» задумался о покупке нового банка. Как сообщает The Bell со ссылкой на источники, речь идет о небольшом банке «Акрополь», который занимает 340 место по активам среди российских кредитных организаций. В 2020 году его купил гендиректор группы «Связной» Евгений Давыдович.
Договор купли-продажи может быть подписан уже в ближайшие несколько дней, сумму возможной сделки стороны не раскрывают. Активы банка оцениваются в 1,24 миллиарда рублей. Один из собеседников The Bell пояснил, что фактически «Яндекс» готовится купить не собственно банк, а банковскую лицензию, а планов открывать отделения или выдавать кредиты у компании нет. «Компания обожглась на сделке с Тиньковым и приняла принципиальное решение делать финтех самостоятельно. Для этого ей и нужна практически пустая лицензия», — сказал другой источник издания.
О готовящейся сделке между «Яндексом» и Тинькофф банком стало известно в сентябре 2020-го. Предполагалось, что компания выкупит все 100 процентов акций TCS Group (головной структуры кредитной организации), включая доли миноритариев. Сумма сделки оценивалась в 5,48 миллиарда долларов, но уже в середине октября стороны отказались от своих планов.
В «Яндексе» виновником срыва называли самого Олега Тинькова. По словам управляющего директора группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердяна, бизнесмен уже много лет пытается продать банк и сам обратился к главе «Яндекса» Аркадию Воложу. Тот согласился начать переговоры, потому что объединение с крупной финансовой организацией было интересно компании, особенно после продажи Сбербанку собственного проекта «Яндекс. Деньги». Вместе с тем, подчеркнул топ-менеджер «Яндекса», Тиньков постоянно требовал для себя новых полномочий и пересматривал условия.
Сам Тиньков в письме по поводу отказа от сделки выразил уверенность, что банк преодолеет трудности самостоятельно. Он предсказал, что в будущем TCS Group сама сможет купить «Яндекс», поскольку отношение пользователей к двум компаниям резко отличается.
Видео дня. Названы самые прибыльные профессии на «удаленке»
Последние новости
Украина призвала Россию «открыть доступ» в Крым Украина призвала Россию «открыть доступ» в Крым Генпрокурору России рассказали о новых бандах в прославившейся «цапками» Кущевке Генпрокурору России рассказали о новых бандах в прославившейся «цапками» Кущевке В Кремле предупредили о масштабной атаке США на «Спутник V» В Кремле предупредили о масштабной атаке США на «Спутник V»
Комментарии
Компании , Олег Тиньков , Яндекс.Деньги , Тинькофф банк , КБ "Акрополь" , Сбербанк России , "Связной" , Яндекс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
00:27
ЦБ отозвал лицензию московского Форбанка
Компании
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
01:43
Евро упал ниже 88 рублей впервые с сентября
Рынки
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
00:54
Матвиенко: Доллар останется в обращении в России
Экономика
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение