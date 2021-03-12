«Яндекс» задумался о покупке нового банка

Договор купли-продажи может быть подписан уже в ближайшие несколько дней, сумму возможной сделки стороны не раскрывают. Активы банка оцениваются в 1,24 миллиарда рублей. Один из собеседников The Bell пояснил, что фактически «Яндекс» готовится купить не собственно банк, а банковскую лицензию, а планов открывать отделения или выдавать кредиты у компании нет. «Компания обожглась на сделке с Тиньковым и приняла принципиальное решение делать финтех самостоятельно. Для этого ей и нужна практически пустая лицензия», — сказал другой источник издания.

О готовящейся сделке между «Яндексом» и Тинькофф банком стало известно в сентябре 2020-го. Предполагалось, что компания выкупит все 100 процентов акций TCS Group (головной структуры кредитной организации), включая доли миноритариев. Сумма сделки оценивалась в 5,48 миллиарда долларов, но уже в середине октября стороны отказались от своих планов.

В «Яндексе» виновником срыва называли самого Олега Тинькова. По словам управляющего директора группы компаний «Яндекса» Тигран Худавердяна, бизнесмен уже много лет пытается продать банк и сам обратился к главе «Яндекса» Аркадию Воложу. Тот согласился начать переговоры, потому что объединение с крупной финансовой организацией было интересно компании, особенно после продажи Сбербанку собственного проекта «Яндекс. Деньги» . Вместе с тем, подчеркнул топ-менеджер «Яндекса», Тиньков постоянно требовал для себя новых полномочий и пересматривал условия.

Сам Тиньков в письме по поводу отказа от сделки выразил уверенность, что банк преодолеет трудности самостоятельно. Он предсказал, что в будущем TCS Group сама сможет купить «Яндекс», поскольку отношение пользователей к двум компаниям резко отличается.