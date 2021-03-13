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Суд над бывшей миллиардершей Элизабет Холмс отложен из-за ее беременности 

Газета.Ru 1 час назад
Суд над бывшей миллиардершей Элизабет Холмс отложен
Фото: Mike Blake/Reuters
Основательница биотехнологического стартапа Theranos Элизабет Холмс беременна и просит суд отложить процесс по делу о ее мошенничестве. Об этом сообщает CNBC.
Процесс о мошенничестве в отношении бывшего президента Theranos должен был начаться в июле, теперь адвокаты обвиняемой просят судью Эдварда Давилу отложить процесс на 6 недель — до 31 августа.
Сообщается, что суд удовлетворил просьбу защиты. Ранее начало процесса откладывалось уже трижды из-за пандемии коронавируса.
Известно, что на процессе защита обвиняемой намерена в качестве тактики упирать на возможность душевного расстройства Холмс. В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приняла решение оштрафовать основателя и генерального директора компании Theranos. SEC выяснила, что Холмс совместно с бывшим президентом Theranos Рамешем Балвани обманным путем получила инвестиции в размере $700 млн Это мошенничество продолжалось в период с 2013 по 2015 год. По данным комиссии, Холмс и Балвани объявили о создании специального устройства для медицинских анализов, для работы которого требуется всего несколько капель крови.
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